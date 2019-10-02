В 2022 году россияне будут получать за работу минимум 12 818 рублей в месяц

С 1 января 2022 года МРОТ должен увеличиться и составить 12 818 рублей в месяц, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки в закон о минимальном размере оплаты труда.

Планы по повышению МРОТ рассчитаны на три следующие года. Так, с 1 января 2021 года минимум должен вырасти на 2,6% (12 445 рублей), в 2022 году — на 3% (12 818 рублей).

Начиная с 1 января 2019 года в России действует механизм ежегодного установления МРОТ с 1 января соответствующего года в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

В соответствии с новыми нормативами, с 1 января 2019 года МРОТ был установлен в сумме 11 280 рублей в месяц.

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для выполнения этого требования в 2018 году этот показатель с 1 января был повышен сразу на 21,7%, а с 1 мая еще на 17,6%.