В 2022 году россияне будут получать за работу минимум 12 818 рублей в месяц

С 1 января 2022 года МРОТ должен увеличиться и составить 12 818 рублей в месяц, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки в закон о минимальном размере оплаты труда.
Планы по повышению МРОТ рассчитаны на три следующие года. Так, с 1 января 2021 года минимум должен вырасти на 2,6% (12 445 рублей), в 2022 году — на 3% (12 818 рублей).
Начиная с 1 января 2019 года в России действует механизм ежегодного установления МРОТ с 1 января соответствующего года в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
В соответствии с новыми нормативами, с 1 января 2019 года МРОТ был установлен в сумме 11 280 рублей в месяц.
МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для выполнения этого требования в 2018 году этот показатель с 1 января был повышен сразу на 21,7%, а с 1 мая еще на 17,6%.
Комментарии
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов.
Уже забыли?
..а доллар будет стоить 250 руб. и цены вырастут в пять раз...
В нормальных странах МРОТ позволяет даже взять ипотеку, ну да о чем это я...
До 22-го года нужно еще дожить, в первую очередь тем, кто сегодня раздает обещания на этот самый 22-й год. Еще на 35-й планы строят, это уже совсем из области фантастики.