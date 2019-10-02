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Лидер эсэров в Барнаульской гордуме "разнесла" принцип создания мэрской комиссии

, ИА "Амител"
По мнению Оксаны Молодых, власть сама себя воспроизводит и не пускает "свежую кровь"
Оксана Молодых / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Оксана Молодых / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской гордуме Оксана Молодых считает однобоким подход к формированию конкурсной комиссии по назначению главы Барнаула. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Эта комиссия будет определять, кто из желающих занять пост мэра соответствует всем требованиям и кого допускать к голосованию депутатов.

Она формируется наполовину выдвиженцами гордумы, наполовину – представителями губернатора. В пятерку от гордумы вошли председатель Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель бюджетного комитета Андрей Солодилов, глава правового комитета Иван Огнев и председатель экономического комитета Валерий Касплер.

"Часть комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барнаула будет представлена исключительно членами фракции "Единая Россия"! – возмутилась Оксана Молодых. По ее словам, в некоторых муниципалитетах местные думы и советы отказываются от такого принципа и представляют кандидатуры из научного и экспертного сообщества, в том числе представителей предприятий, общественности, науки.

"При всем уважении к опыту предлагаемых в комиссию кандидатур мы можем констатировать однобокий "партийный" подход к подбору лиц для работы с документами претендентов на должность мэра. Опять синдром "политического инцеста", когда сами себя воспроизводим, не желая вовлекать "свежую кровь", – пишет Молодых.

По ее мнению, такой порядок формирования комиссии может являться дополнительным политическим фильтром вместо системы объективной оценки профессиональных качеств независимых кандидатов. 

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Автор:
Елена Маслова Редактор

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