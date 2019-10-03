Один из крупнейших вузов Алтая принял более 3 тысяч первокурсников

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова завершилась приемная кампания. В АлтГТУ поступило 3012 первокурсников. Крупнейший вуз Алтайского края предпочли молодые люди из восьми иностранных государств и 16 регионов страны.

Большинство первокурсников – жители Алтайского края, но среди пожелавших получить высшее образование есть как представители сибирских городов, так и отдаленных регионов страны: Амурской области, Камчатской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа.

На 2020/21 учебный год АлтГТУ выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с текущим учебным годом. В АлтГТУ имеются два филиала в Рубцовске и Бийске, шесть институтов, семь факультетов, технологический колледж и военный учебный центр. В техническом вузе 35 направлений подготовки бакалавриата и шесть программ специалитета. Также АлтГТУ готовит по 18 направлениям магистратуры и по 15 направлениям аспирантуры.