"Мне насрать на вас": Боярский ответил на упреки в нарушении ПДД

Актер и певец Михаил Боярский оказался в центре внимания СМИ после того, как принадлежащий ему Mercedes оказался замечен в Санкт-Петербурге припаркованным с нарушением ПДД. Он располагался передом навстречу транспортному потоку.
Городское издание "Фонтанка" дозвонилось до знаменитого исполнителя роли Д'Артаньяна. Как и подобает мушкетеру, артист честно подтвердил, что машина на фото принадлежит ему, а после "бросился в атаку".
"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас", – заявил Боярский и закончил на этом разговор.
Издание со ссылкой на слова жителей Петербурга утверждает, что известный актер нарушает Правила дорожного движения далеко не впервые – его машину несколько раз видели припаркованной с нарушениями.
Комментарии
У Дудя в интервью один рэпер рассказывал, как в 6 утра в Питере они увидели Боярского с сеткой пустых бутылок и в шляпе. Они заорали ему - Каналья! Тысяча чертей!
Боярский их послал на три буквы и обозвал педерастами.
Правильно сделал.Надо было еще послать.
Боярский их послал на три буквы и обозвал педерастами
А что не так?
Да все так, просто смешно. Хотел бы я эту сцену заснять и в Ютуб, просмотров было бы миллионы.
Я про нарушение ПДД