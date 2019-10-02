"Мне насрать на вас": Боярский ответил на упреки в нарушении ПДД

Актер и певец Михаил Боярский оказался в центре внимания СМИ после того, как принадлежащий ему Mercedes оказался замечен в Санкт-Петербурге припаркованным с нарушением ПДД. Он располагался передом навстречу транспортному потоку.

Городское издание "Фонтанка" дозвонилось до знаменитого исполнителя роли Д'Артаньяна. Как и подобает мушкетеру, артист честно подтвердил, что машина на фото принадлежит ему, а после "бросился в атаку".

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас", – заявил Боярский и закончил на этом разговор.

Издание со ссылкой на слова жителей Петербурга утверждает, что известный актер нарушает Правила дорожного движения далеко не впервые – его машину несколько раз видели припаркованной с нарушениями.