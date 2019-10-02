Челябинец "немножко побил" жену и разослал ее фото знакомым. Девушка умерла

26-летняя жительница Челябинской области погибла после того, как ее избил супруг, но парень избежал обвинения в убийстве, сообщает местное издание 74.RU.

Трагедия случилась в ночь на 29 сентября в городе Златоусте. Родственники утверждают, что 26-летняя Светлана Сергеева стала жертвой мужа-тирана, который часто ее бил, а однажды даже сломал ей руку.

"Мы ее видели, только когда тело выносили, она вся в крови была, все лицо в крови. Есть фотография, – рассказал отец погибшей. – Он, когда ее убил, зачем-то ее сфотографировал и отправил фото знакомым".

Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла подозрения в убийстве. Она установила, что причиной смерти девушки стал инфаркт.

"У нее острая сердечная недостаточность, – уточнил прокурор Златоуста Евгений Шумихин. – Он не отрицает, что ее немножко побил, рукоприкладством занимался, но причина смерти другая".

По его словам, тяжелых травм у женщины не было. Факт побоев правоохранители проверят и выделят в отдельное производство.

У погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Младшему из них 10 месяцев.