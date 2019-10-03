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Ответственность за срыв отопительного сезона предложили ужесточить в России

, ИА "Амител"
Депутаты уверены, что сейчас размер штрафов не мотивирует коммунальные службы и муниципальные власти
Срыв отопительного сезона сейчас наказывается мизерными штрафами / Фото: 1tulatv.ru

Срыв отопительного сезона сейчас наказывается мизерными штрафами / Фото: 1tulatv.ru

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается ужесточить ответственность за сверхнормативную задержку горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения и срыв отопительного сезона, пишет "Парламентская газета".

В пояснительной записке указывается, что установленный размер штрафов не мотивирует коммунальные службы и муниципальные власти к исполнению своих обязанностей по обеспечению коммунальными услугами.

Так, сейчас нарушение наказывается штрафом: для должностных лиц – от 500 рублей до одной тысячи, для юридических лиц – 5-10 тысяч.

Предлагается закрепить два новых состава административного правонарушения. Первый касается нарушения установленной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, в том числе нарушения сроков начала отопительного сезона. Второй предусматривает те же действия, совершенные повторно в течение года, либо повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан или соответствующую угрозу.

Теперь предлагается за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения услугами ЖКХ карать увеличенным штрафом. Для должностных лиц он может составить 50-100 тыс. рублей, для юрлиц – 100-300 тысяч.

За нарушение установленной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, в том числе за срыв отопительного сезона, предлагается установить следующие штрафы: для должностных лиц – 100-200 тыс. рублей или дисквалификацию на один-два года, а для организаций – 300-500 тысяч.

За повторные нарушения в течение года, либо повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан или соответствующую угрозу также предлагается привлекать к ответственности: должностных лиц – это штраф в размере 200-300 тыс. рублей или дисквалификация на 2-3 года, для юрлиц – штраф от 500 тыс. рублей до одного миллиона.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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