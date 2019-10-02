"Яндекс" назвал песни, тексты которых чаще всего ищут в Сети

В десятку песен, которые пользователи "Яндекса" искали за год (с 27 сентября 2018-го по 27 сентября 2019-го) чаще всего, вошли такие знаменательные для России композиции как "День победы" и "Катюша". Они расположились на десятой и третьей строчках соответственно.

Как уточняет ТАСС, самой популярной по этому показателю стала песня украинской группы Kazka "Плакала". Ближайшим преследователем оказалось совместное творение исполнителей Rauf и Faik под названием "Детство".

Четвертую строчку занял коллектив GONE.Fludd с песней "Мамбл". Две последующие позиции достались "Незабудке" и "Мокрым кроссам" в исполнении Тимы Белорусских.

С седьмого по девятое место расположились песни Face ("Юморист"), Strange ("Зависай") и Артура Пирожкова ("Зацепила").