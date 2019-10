Москвич подал в суд на Apple за "доведение до гомосексуализма"

Пресненский районный суд принял к рассмотрению иск жителя Москвы против компании Apple, который обвинил ее в "доведении до гомосексуализма", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В качестве компенсации за "нравственные страдания и душевный вред" он хочет получить от ответчика миллион рублей.

Москвич утверждает, что его жизнь кардинально изменилась, когда он установил на смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store и получил в подарок 69 GayCoins (криптовалюта) с сопроводительным сообщением "Don’t blame until you do that".

Он перевел его как "Не осуждай, не попробовав" и прислушался к совету. По его словам, после этого парень "погряз в однополых отношениях" и почувствовал, что жизнь изменилась в худшую сторону.