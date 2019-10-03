Видео ДТП с фурой на Алтае, смявшей легковушку с людьми и въехавшей в кафе

Опубликовано видео с места жуткого ДТП, в котором погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Кадры появились в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в среду днем, 2 октября, на 152-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае.

Водитель грузового автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения. Там фура столкнулась с автомобилем Toyota Raum, после чего врезалась в придорожное кафе и загорелась.

В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины от полученных травм скончались на месте происшествия.

Очевидцы рассказывают, что после того как грузовик въехал в стену кафе, люди помогли водителю вылезти из кабины. На кадрах он ходит рядом со своей горящей машиной.

Огонь от грузовика перекинулся на крышу строения. Фуру пытались оттащить трактором. На видео слышны взрывы. Автор видео отметил, что в кафе находились баллоны с газом.

Автор другого видео рассказывает, что пострадавший в ДТП легковой автомобиль обогнал его буквально за секунды до ДТП.