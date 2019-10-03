До +16°C: в Алтайском крае потеплеет 3 октября

Погода в Алтайском крае продолжает радовать солнечными днями. 3 октября днем воздух прогреется от +11°C до +16°C (в Барнауле – от +12°C до +14°C), информирует краевой Гидрометцентр. Это на четыре градуса теплее, чем днем ранее.

Ночью ожидаются заморозки. На территории региона похолодает – от +1°C до -4°C (в краевой столице – от 0°C до -2°C).

Ветер северо-восточный, умеренный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. Днем солнечно. Утром возможен туман.

Отметим, что в последующие дни потеплеет еще сильнее. Так, в пятницу столбик термометра может достигнуть отметки +17°C, в субботу ожидается до +19°C.