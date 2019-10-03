Nokia выпустили кнопочный телефон для пенсионеров. Его уже можно купить в России

На российском рынке официально началась продажа Nokia 2720 Flip, сообщает "Российская газета".

Выполненный в форме "раскладушки" телефон стоит 6490 рублей и обладает широким спектром функций. Он поддерживает возможность подключения к сетям 4G и Wi-Fi. В телефоне установлены WhatsApp и Facebook, а еще он поддерживает работу с голосовым ассистентом.

Устройство оснащено 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ ПЗУ, цветным экраном 2,8 дюйма и внешним черно-белым экраном 1,3 дюйма. Кроме того, телефон имеет камеру в 2 МП.

Специальную выделенную кнопку можно настроить под экстренный вызов или запуск ассистента, а в меню есть приложение, которое следит за здоровьем владельца. Это позволяет предположить, что Nokia 2720 Flip ориентирован на пожилых людей.

Аппарат оснащен слотом для двух SIM-карт и может работать в автономном режиме до 30 часов.