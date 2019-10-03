Бийчанину, который насмерть сбил девушку и скрылся, дали 4,5 года колонии

Водителю, который 3 марта в Бийске насмерть сбил девушку и скрылся с места преступления, вынесли приговор, сообщает "Деловой Бийск".

Напомним, что 3 марта водитель Toyota Mark II, двигаясь в сторону улицы Марьянова, сбил 28-летнюю девушку. Потерпевшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Водителя нашли на следующий день. Установлено, что после наезда на пешехода, он ударил еще два автомобиля с крылся с места преступления.

Суд назначил обвиняемому наказание в размере 4 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и компенсацию родственникам погибшей в 1 млн рублей. В социальных сетях жители Бийска считают приговор слишком мягким.