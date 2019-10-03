Замглавы "Аэрофлота" задержан по подозрению в мошенничестве

Замглавы компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц, сообщает РИА "Новости".

Помимо Александрова, обвинение предъявлено бывшему директору юридического департамента компании Татьяне Давыдовой, а также адвокатам Александру Сливко и Диане Кибец.

"По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, с целью хищения денежных средств ПАО "Аэрофлот" организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот", – рассказал представитель СК.

Предполагается, что общая сумма похищенных средств превышает 250 млн рублей.