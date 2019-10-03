Почти детектив: как новосибирский лицей отдал землю под бизнес-центр

Новосибирцы просят президента Владимира Путина прекратить строительство крупного бизнес-центра на территории лицея "Надежда Сибири" (№22). В петиции на Change.org они пишут, что участок под застройку выделен неправомерно. Застройщик "АльянсСтрой" пытается решить вопрос через суд. Мэрия остается в стороне.

Как школа отдала землю под коммерцию

Изначально территория школы на 1,3 тыс. учеников составляла более 1,5 га. В 2008 году на месте хоккейной коробки решено было построить спортзал для учеников, но с подземной парковкой. "Коммерсантъ" добавляет, что подрядчик взялся за работу при условии, что ему дадут место под бизнес-центр.

Мэрия Новосибирска, администрация школы и компания "АльянсСтрой" составили трехсторонний инвестиционный договор, но, как говорится на Change.org, не описали важные нюансы. Например, сроков реализации проекта. Директор лицея Лариса Потеряева комментировала порталу "Наш дом Новосибирск", что решение о строительстве спортивного зала принималось в спешке, без оценки юристами школы.

В 2018 году участки общей площадью 42 сотки объединили, и мэрия города выдала разрешение на 10-этажный (по другой информации 9-этажный) бизнес-центр. При этом спортивный клуб с парковкой строили 10 лет и не по проекту.

В петиции родители школьников пишут, что возмущены самим решением о возведении спортзала над парковками. К тому же, возможное строительство бизнес-центра перекроет подъезд к школе машин спецслужб.

Что думает суд

В 2019 году "АльянсСтрой" попытался начать строительство, но наткнулся на возмущение общественности.

Между застройщиком и дирекцией лицея идут судебные тяжбы. 7 марта арбитражный суд Новосибирской области запретил застройщику "АльянсСтрой" проводить строительные работы на спорном участке около лицея № 22. В мае 2019 года суд оставил без изменения это определение, пишет "Коммерсантъ".

Между тем, добавляет "Наш дом Новосибирск", застройщик продолжает платить аренду за предоставленную ему территорию для строительства бизнес-центра.

В петиции граждане пишут Путину: "Становится очевидным, что такая возмутительная ситуация, которая противоречит здравому смыслу, возможна только при личной заинтересованности высших эшелонов власти". Судебные тяжбы обходят стороной администрацию города.

По состоянию на 3 октября, обращение подписали 1 543 человека.