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"Простое человеческое общение": глава волонтеров о том, в чем нуждаются ветераны

, ИА "Амител"
Руководитель Всероссийского движения "Волонтеры Победы" рассказала о героях прошлого и настоящего и о том, что нас объединяет
Фото: Ольга Амельченкова / Amic.ru

Фото: Ольга Амельченкова / Amic.ru

Грядущий 2020-й год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – важен, пожалуй, для каждого россиянина: тысячи людей по всей стране будут встречать этот праздник, радуясь торжеству мира на Земле и оплакивая тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. В этот день мы будем вспоминать трагедию Второй мировой войны с одной простой целью – чтобы подобное никогда больше не повторилось.
В гостях у радио "Эхо Москвы в Барнауле" побывала Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Она рассказала о подготовке к предстоящему событию и о том, какой вклад может внести каждый из нас в сохранение истории и помощь ветеранам.

– Ольга, в связи с предстоящей юбилейной годовщиной Великой Победы расскажите, чем будут заниматься "Волонтеры Победы" по всей нашей стране в ближайшие полгода?

Действительно, президент нашей страны объявил 2020-й год Годом памяти и славы – не только героев и победителей Великой Отечественной войны, но и других достижений, которых очень много. Наше движение сформировало серьезную и огромнейшую повестку на этот год, и все это будет проходить под эгидой международной команды волонтеров 75-летия Победы. Мы объединяем волонтеров уже более чем из 50 стран и будем работать по разным направлениям. Конечно же, самое важное – это помощь ветеранам Великой Отечественной войны, которую мы оказываем не только 9 мая: это благоустройство памятных мест и воинских захоронений, это проведение международных субботников, сопровождение Парадов Победы, "Бессмертного полка", проведение акции "Георгиевская лента", помощь в восстановлении истории семьи, а также проведение других мероприятий, направленных на популяризацию истории.

– Давайте подробнее поговорим про само движение "Волонтеры Победы". Какие основные задачи у этой структуры?

– Наша самая главная задача – сохранить историю, историческую память. Мы появились в 2015 году, как раз в год 70-летия Победы, поэтому 2020-й год для нас очень важен: прошел пятилетний период нашей работы, и действительно, за эти годы мы выросли в одну из самых серьезных и крупных волонтерских организаций нашей страны. Сегодня мы объединяем более 200 тысяч человек, представлены в каждом регионе нашей страны, имеем более 812 местных штабов, созданных на базе муниципальных образований. Вся наша повестка очень понятная – начиная от помощи ветеранам, сопровождения ключевых событий, посвященных Дню Победы, и заканчивая проведением других мероприятий, которые направлены на рассказ о героях прошлого и настоящего.

– Кто может стать волонтером Победы? Что для этого нужно сделать?

– Волонтером Победы может стать любой человек, любой житель нашей страны. Единственное, участником движения можно стать только после 18 лет, но мы сейчас активно развиваем школьные отряды, и огромное количество учеников также являются нашими "младшими братьями". Верхнего возрастного предела не существует: у нас есть и волонтеры-ветераны, которые помогают проводить разные мероприятия. Бывает, волонтеры приходят семьями. Здесь нет ограничений – важно то, что внутри, что нас объединяет. А объединяет нас общая история.

– У нас в Алтайском крае ведь тоже есть центр, куда можно обратиться, и это можно сделать прямо сейчас?

Да, конечно. Есть сайт волонтёрыпобеды.рф, и если вы хотите стать волонтером, можете зайти на него, посмотреть нашу повестку, зарегистрироваться, связаться с координатором и включиться в работу. Мы будем очень рады!

– При подготовке к интервью мне попалась такая цифра, что к 75-летию Победы по всему миру планируется подготовить и обучить порядка 170 тысяч волонтеров Победы. Расскажите, чему учат желающих присоединиться к вашим рядам, какие знания и навыки они получают?

В этом году в Московской области мы провели большой форум: принимали участие более двух тысяч человек, которые как раз думали над единым стандартом подготовки волонтера к 75-летию Победы. Ведь помимо знаний, что конкретно должен делать человек, есть много других вещей, которые волонтер Победы тоже обязан знать. Поэтому вместе с историками Российского государственного гуманитарного университета, Российского исторического и военно-исторического обществ мы проработали единый стандарт – исторический минимум, который мы будем давать нашим волонтерам. Сделать это было очень сложно, так как мы понимаем, что всю Великую Отечественную войну пересказать не успеем, поэтому вместе с экспертами, докторами исторических наук, мы выбирали то самое важное, что мы успеем рассказать в процессе подготовки волонтеров. Кроме того, немаловажная составляющая – история своей семьи: у нас есть целое направление – "Моя история". Любой человек может обратиться к нам, и мы поможем восстановить историю его семьи. Нам кажется, что волонтер Победы должен знать историю своих предков, и этому мы будем обучать.

– Какое доброе дело вы делаете! Как я понимаю, стать волонтером, значит не только сделать хорошее дело какому-то конкретному человеку, но и подтянуть свои знания по истории. Для школьников, для студентов это очень интересный опыт, который можно получить благодаря участию в проекте. Вы затронули тему восстановления истории семьи: расскажите, есть ли у вас такие истории, когда ваши волонтеры, начав разбираться в истории своей семьи, получали удивительные данные?

Конечно есть. Я даже поделюсь своей собственной историей. До вступления в "Волонтеры Победы" я сама очень плохо знала историю своей семьи, и работа в этом движении помогла мне осознать очень важные вещи. Все началось с того, что когда я была студенткой Санкт-Петербургского государственного экономического университета, мы каждый раз с семьей и друзьями приходили на Невский проспект, чтобы увидеть "Бессмертный полк" и Парад Победы. Помню свои ощущения, когда впервые увидела "Бессмертный полк": осознание, насколько все быстротечно, когда все зрители, которые  рядом со мной, не скрывают слез… Меня тогда эта история зацепила, я пошла в архивы и стала восстанавливать историю своей семьи. Оказалось, что могила одного из моих прадедушек, который прорывал блокаду Ленинграда и был убит в 1943 году, находится на Синявинских высотах – совсем недалеко от того места, где я училась, а я об этом не знала. Для меня история работы в архивах, общения с родственниками помогла собрать ценную информацию, которую я точно буду передавать своим детям.

– Какие чувства у вас были, когда вы посетили это место?

Даже не знаю, как эти чувства описать… Убеждена, что каждый человек должен знать свои корни. К сожалению, в период СССР и после того как распался Советский Союз многие боялись давать какую-то информацию: были ветераны, которые боялись говорить о войне, и во многих семьях эта связь была потеряна. Благодаря огромной работе, которую провело Министерство обороны, был создан уникальный сайт "Память народа", где собраны архивные документы о многих людях, служивших во время Великой Отечественной войны. Это первый шаг к тому, чтобы начать восстанавливать историю. А если вы хотите продолжить, можете обратиться к нашим волонтерам, и они помогут восстановить историю семьи, не только связанную с Великой Отечественной войной, но и глубже.

– Удивительные возможности предоставляет ваш проект! Я хочу пожелать всем, кто не знает, где похоронены их погибшие во время войны родственники, обязательно уточнить это, поискать и передать эти знания детям, внукам, правнукам…

И если вы хотите обратиться к нашим волонтерам, то можно оформить заявку через группу в соцсети "ВКонтакте". Вы находите "Волонтеров Победы", там есть специальная форма, которая называется "Моя история", заполняете анкету, с вами связывается волонтер и объясняет, с чего начать, куда обратиться, как написать заявку, в какой архив... Либо это можно сделать через сайт Общественной палаты РФ – там также есть картинка с логотипом проекта.

– Ольга, расскажите, с чьими портретами вы выходите на акцию "Бессмертный полк"?

К сожалению, я не выхожу сама, потому что уже на протяжении шести лет занимаюсь организацией: в День Победы нахожусь на Красной площади, и мы координируем огромное количество – более трех тысяч человек – волонтеров, которые как раз помогают организовать шествие и парад. Но у меня каждый год выходят мама, сестра, и они несут фотографии четверых моих героических прадедушек. Первый мой прадед погиб под Ленинградом при прорыве блокады, второй – ушел победителем, встретив Победу в Польше, третий – участвовал в Сталинградской битве, а четвертый пропал без вести под Воронежем. Пока не удалось восстановить его историю, но мы всегда о нем помним и делаем так, чтобы он тоже, хоть и без фотографии, был участником шествия "Бессмертного полка".

– Расскажите, какие истории времен Великой Отечественной войны лично вас вдохновляют? Какие истории нашли наибольший отклик?

Таких историй много, потому что мы уже на протяжении длительного времени общаемся с реальными свидетелями тех лет, победителями, ветеранами. Поделюсь историей нашего большого друга, к сожалению, в этом году ушедшего из жизни. Это Анна Марковна Зонова – участница Сталинградской битвы, которая в юном возрасте пошла на фронт. Буквально в этом году нам удалось провести ее на Парад Победы: она в сопровождении нашего волонтера попала, посмотрела, и буквально через две-три недели ушла из жизни. Помню, как она рассказывала про то, как они освобождали Европу. Сейчас ведь много политических моментов, связанных с тем, что Советский Союз якобы не освобождал ее, а наоборот – оккупировал. Все это неправда, когда ты начинаешь общаться с ветеранами и узнавать историю из первых уст. Анна Марковна рассказывала про Эстонию: когда они ее освобождали, она была связисткой, и чтобы восстановить связь, она залезла на чердак, а какая-то эстонская женщина пошла на нее. Анне Марковне было страшно, она навела на нее оружие, а та на эстонском языке сказала: "Нет-нет, я хочу вам помочь". И она протянула ей две вареные картошки – знак того, как местное население на самом деле относилось к людям, которые освобождали эту страну. Кто бы сейчас что ни говорил, но эти истории будут жить через нас, и через молодое поколение мы будем передавать их дальше.– Насколько я знаю, одна из целей проекта "Волонтеры Победы" – не дать переписать, исказить нашу историю. Каким образом мы можем этого достичь?

Во-первых, собирать правдивую информацию и обращаться к тем источникам, которые действительно объективны. Участники нашего движения на протяжении нескольких лет собрали более 10 тысяч воспоминаний ветеранов, и это та уникальная информация, которую мы будем всеми силами хранить. В любой момент к этому можно обратиться и посмотреть, как это было на самом деле.

Во-вторых, очень важно, чтобы об этом постоянно рассказывали молодежи, потому что история стирается, и если для мамы и бабушки Великая Отечественная война ощущалась одним образом, то для молодого поколения это кажется очень далеко – почти как война 1812 года. Здесь важно обращаться к семье как к тому, что ценно для человека, и через личную историю "вытягивать" эту тему, для того чтобы и будущие поколения помнили вклад наших предков в дело освобождения всего мира от фашизма.

– На Алтае действует еще один интересный проект – "Победа в каждом из нас". Я знаю, что вы тоже стояли у истоков его создания. Расскажите подробнее про него.

Его инициаторами являются наши координаторы окружного центра по подготовке волонтеров. В этом году Алтайский край выиграл большой конкурс и помогает нам готовить волонтеров по всему округу – это Максим и Екатерина Банных. Кстати, есть интересная история, связанная с их семьей: Алексей Скурлатов – прототип памятника "Алеша" – является родственником Екатерины, и как раз с этой семейной истории все началось.

Суть проекта "Победа в каждом из нас" – рассказать о своих победителях, как прошлого, так и настоящего, потому что связь поколений очень важна. Ведь после того как мы выиграли Великую Отечественную войну, было много других побед: когда восстанавливали страну, строили БАМ, отправляли человека в космос. И у нас в современном мире есть огромное количество побед, о которых нужно рассказывать. Мне кажется, как раз в этом и состоит уникальность проекта. Он намного шире показывает связь и преемственность поколений-победителей.

– Что могут сделать слушатели в рамках данного проекта? Ведь среди них наверняка тоже есть победители – возможно, не участвовавшие в войне, но поднимавшие завод после войны. Как-то можно историю написать, изложить?

– Обязательно. Мы такие истории собираем. Вы можете обратиться в региональное отделение "Волонтеров Победы", прислать свою историю, и мы подумаем, каким образом рассказать о ней региону, а возможно, и всей стране. У нас есть много форматов, когда личные истории конкретных победителей мы рассказываем всей стране, и это очень важно, чтобы современные жители гордились не только героями прошлого, но и героями настоящего.

– Вы рассказываете, что многие волонтеры – вы сами, Максим и Екатерина Банных – пришли к проекту через свою личную историю. А может, вы вспомните еще какие-то истории ваших волонтеров, которые берут за душу?

– В движение к нам приходят совершенно по-разному: кто-то – потому что увлекается историей, архивами, кто-то – потому что помогает ветеранам. Здесь можно вспомнить историю с Анной Марковной, о которой я недавно говорила. Мы с ребятами из московского центрального штаба решили сброситься и купить ей мобильный телефон. Буквально после Дня Победы раздается телефонный звонок у волонтера, который за ней закреплен: это звонил врач, который как раз сообщил, что она ушла из жизни. И знаете, что меня поразило? То, что в мобильном телефоне был только один номер – нашего волонтера.

Мы помогали организовать похороны, потому что все ветераны должны быть захоронены с почестями. Пробовали найти родственников, и потом нашли, конечно. Но честно, обидно, когда в семьях забывают о своих героях. И этот проект как раз важен тем, что пытается напомнить, что в твоей семье тоже есть герои.

– А чем сегодня можно помочь ветеранам? Что им особенно нужно?

– Во-первых, простое человеческое общение. У кого-то умерли родственники, кто-то остался один, и наши волонтеры закрепляются за такими одинокими ветеранами как "социальные внуки": приходят хотя бы раз в неделю, помогают ходить в больницы, магазины, делают дома уборку.

Во-вторых, вместе с фондом "Память поколений", который возглавляет Валентина Терешкова, мы ежегодно с мая по июнь проводим акцию "Красная гвоздика": любой человек может приобрести символ акции, сделав пожертвование. Наши волонтеры с боксами находятся на улицах, и в Барнауле такая акция проводилась в этом году. Волонтеры собирают пожертвования, эти боксы опечатываются и вскрываются при сотрудниках Сбербанка: там есть целая процедура, которая точно фиксирует всю технологию передачи денежных средств. Далее все эти деньги мы официально перечисляем на адрес Фонда, а потом в увеличенном размере они возвращаются в регионы, и наши волонтеры могут указать конкретные адреса ветеранов, которым можно помочь восстановить здоровье. Кому-то нужна дорогостоящая операция, кому-то – слуховой аппарат или инвалидная коляска. Причем мы помогаем ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и другим категориям. Поэтому я призываю всех, у кого есть желание помочь не словом, а делом, в следующем году принять участие: вместе мы сможем помочь еще большему числу людей.

– Ольга, вы сказали, что участвовали в координации "Бессмертного полка" в Москве. Все мы смотрели с большим трепетом это нереальных масштабов шествие. Расскажите, насколько тяжела работа волонтера во время "Бессмертного полка" и что входит в его задачи?

– Могу рассказать день волонтера. Мы встречаемся в 6:00-6:30 утра, потому что нужно получить форму, последние инструктажи. Выход на Красную площадь у нас примерно в 12 часов. Далее, невзирая на погодные условия, – а мы стояли и в снег, и в дождь, и в сильный ветер, и в солнце, – в среднем до 6-7 часов вечера волонтеры выполняют разные функции. Среди них – "живая цепь", информационная функция, функция помощи волонтеров-медиков, сопровождения ветеранов. Также у нас есть фотоволонтеры, медиаволонтеры, помогающие ключевым федеральным каналам в организации съемки. В среднем около трех тысяч волонтеров принимают участие на Красной площади в шествии "Бессмертного полка". Но есть еще и Парад Победы, и мы традиционно устраиваем конкурс, когда по всей стране отбираем лучших волонтеров, которые приезжают в Москву и помогают организовать это мероприятие. Это очень почетно, поэтому если среди наших слушателей есть волонтеры, имеющие опыт и желающие попробовать себя в этом конкурсе, настоятельно рекомендуем подать заявку. Возможно, именно вы в Год памяти и славы, в юбилейный год Победы станете не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным организатором ключевого события.

– А как проходит отбор?

– Необходимо на сайте "Волонтеров Победы" заполнить анкету, выполнить заочное задание и пройти собеседование. После этого мы выбираем победителей.

– Обязательно ли быть уже действующим волонтером или достаточно просто желания?

– Все-таки это конкурс для лучших, поэтому здесь важно уже иметь опыт волонтерской деятельности. Всего мы отбираем 200 человек, а волонтеров у нас миллионы.

– А что там предстоит делать?

– В основном те ребята, которые сопровождают Парад Победы, обеспечивают навигацию, информационную функцию, помощь на трибунах и сопровождение ветеранов, потому что практически за каждым из них нужно закрепление волонтера.

– Скажите, а есть ли возможность для жителей Алтайского края попасть на сопровождение шествия "Бессмертного полка" в Москве?

– А зачем? У вас проходит свое шествие, куда выходят тысячи неравнодушных людей, и здесь тоже нужна помощь. У каждого, даже без опыта, есть возможность стать добровольцем, пройти обучение и помочь в главном событии в вашем регионе.

– Могли бы рассказать о самых старших волонтерах, которые есть в движении?

– Это ветераны Великой Отечественной войны. У нас есть один из форматов, когда мы проводим различные интерактивные игры, сценарии которых основаны на воспоминаниях ветеранов. Однажды мы делали исторический квест, посвященный детям войны, и писали его по биографии Зои Павловны Смирновой. Она – ребенок войны, встретивший ее в Бресте: ее мать была руководителем антифашистской подпольной организации, а Зоя Павловна ей помогала. Когда наши ребята проходили задания квеста, на одной из станций стояла сама Зоя Павловна, и они даже не знали, что игра написана как раз по ее биографии...

– Какие же важные вещи вы делаете! Хочется поблагодарить вас за такой подробный рассказ и напомнить, что стать волонтером Победы несложно: нужно зайти на сайт волонтёрыпобеды.рф и оставить там заявку.  

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.10.2019 10:31
Зрячий

"Мы появились в 2015 году, как раз в год 70-летия Победы, " - и этим все сказано - гдеж вы раньше то были!???? великодушные вы мои.....

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