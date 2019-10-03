Умер актер театра и кино Игорь Пушкарев

Актер театра и кино, известный по роли в фильме "А если это любовь?", скончался 2 октября, сообщает ТАСС.
Игорь Пушкарев умер на 82-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов РФ.
"30 сентября на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев", – отметили в пресс-службе.
Время и место прощания пока не оглашаются.
"Большую известность и любовь зрителей Игорю Пушкареву принес фильм "А если это любовь?" режиссера Юлия Райзмана, – отметили в Союзе кинематографистов. – Он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме "Самые первые" режиссера Анатолия Граника".
За свою жизнь он сыграл более 70 ролей в кино, также стал режиссером детского телевизионного шоу и комедийного фильма.
Комментарии
Амик, вчера умер чешский соловей Карел Готт... старшее поколение его очень хорошо помнит...
2 октября на 85-м году жизни в Тбилиси после продолжительной болезни умер народный артист Грузии и СССР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, композитор Гия Канчели.
Все люди планеты его знают!
3.10.2019 11:38
- гость -
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