Умер актер театра и кино Игорь Пушкарев

Актер театра и кино, известный по роли в фильме "А если это любовь?", скончался 2 октября, сообщает ТАСС.

Игорь Пушкарев умер на 82-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов РФ.

"30 сентября на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев", – отметили в пресс-службе.

Время и место прощания пока не оглашаются.

"Большую известность и любовь зрителей Игорю Пушкареву принес фильм "А если это любовь?" режиссера Юлия Райзмана, – отметили в Союзе кинематографистов. – Он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме "Самые первые" режиссера Анатолия Граника".

За свою жизнь он сыграл более 70 ролей в кино, также стал режиссером детского телевизионного шоу и комедийного фильма.