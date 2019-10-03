План социально-экономического развития Барнаула на ближайшие три года одобрен в мэрии

1 октября администрация Барнаула одобрила план социально-экономического развития города на 2020-2022 годы.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

План составлен на основе анализа текущего экономического состояния города. Он включает в себя два варианта: "минимум" и "максимум". Последний – это усовершенствованная версия минимального плана, рассчитанная на благоприятные экономические условия.

По итогам 2018 и 2019 года основные социально-экономические показатели выросли, что позволяет давать оптимистичный прогноз на ближайшее будущее. В частности, прогнозируется рост показателей в сфере промышленности, инвестиций, товаров и услуг, а также увеличение доходов населения.