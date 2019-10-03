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Алтай на втором месте в России по производству сливочного масла

, ИА "Амител"
Край произвел 11,2 тыс. тонн сливочного масла за семь месяцев 2019 года
На 20 регионов России приходится 68% производства сливочного масла / Фото: Zen.yandex.com

На 20 регионов России приходится 68% производства сливочного масла / Фото: Zen.yandex.com

Алтайский край по итогам января-июля 2019 года занял второе место среди регионов России по производству сливочного масла. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

По оценкам аналитиков, Алтай произвел 11,2 тыс. тонн сливочного масла за семь месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем производства снизился на 2,1%.

В целом на 20 регионов России приходится 68% производства сливочного масла.

Рейтинг возглавляют Республика Татарстан, которая произвела 11,2 тыс. тонн масла, показав рост производства на 11,6%. На третьем месте Воронежская область — 8,1 тыс. тонн и падение на 30,5%.

Особо аналитики отмечают показатели Ростовской области, где за год производство масла выросло на 80,4%, до 2,9 тыс. тонн.

В целом производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России за январь-июль 2019 года снизилось на 4,2% — до 476 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом производство сливочного масла упало на 2,3% — до 150,6 тыс. тонн, маргаринов — на 7,5% (245,3), а производство спредов выросло на 3,7%, показав по итогам семи месяцев 80,2 тыс. тонн.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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