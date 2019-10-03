Путин призвал не допускать фокусов с зарплатами медиков

Президент России Владимир Путин поручил проследить за процессом увеличения оклада медицинских работников, чтобы это не сказалось на размере компенсационных выплат, сообщает РИА "Новости".
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", – сказал Путин на совещании в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.
Президент подчеркнул, что от качества и эффективности работы врачей зависит не только продолжительность жизни кого-то конкретного человека, но и демография и здоровье нации в целом.
Также Путин пообещал вскоре провести заседание Госсовета по вопросам здравоохранения, где будут рассмотрены все острые вопросы, в том числе и по зарплатам.
В ответ министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55%, причем с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
Как пишет РБК, министр уверена, что для совершенствования системы зарплат медработников необходимо обновить составы профессиональных квалификационных групп должностей и установить по каждой из них минимальные оклады.
"Мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат, пока это не будет сделано", – сказала министр.
Переход на такую систему оплаты труда, по словам Скворцовой, займет не менее двух лет.
Комментарии
Болтовня, она и в Африке болтовня.
А пусть еще медиков призовет не допускать фокусов с пациентами
Сейчас из больници, знакомого выписывают...он рукой ногой пошевелить не может, говорят всё - здоровый....дальше как Бог даст, О! КАК...., не дай Бог лечится лучше в ящик сразу....
И что интересно, ни паренек ни девушка понятия не имеют о чем говорят! Значение имеет лишь рост совокупного дохода врачей, месячного, годового. А какой там оклад, премии, компенсации это дело десятое....
одним словом, сказка!
была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55%,
Фонд заработной платы увеличить не пробовали? А то тарифы ТФОМС не растут, только цены на медикаменты скачут.
В существующей российской действительности "фокусы" неизбежны
Платить нужно согласно статистике выздоровления пациентов,отзывов пациентов и т.д..А если врач так себе,отсиживает штаны терапевтом,зашто ему платить 30 тыщь то??
А когда закончится фокус с приемником ЕБН?