Путин призвал не допускать фокусов с зарплатами медиков

Президент России Владимир Путин поручил проследить за процессом увеличения оклада медицинских работников, чтобы это не сказалось на размере компенсационных выплат, сообщает РИА "Новости".

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", – сказал Путин на совещании в Кремле, которое было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.

Президент подчеркнул, что от качества и эффективности работы врачей зависит не только продолжительность жизни кого-то конкретного человека, но и демография и здоровье нации в целом.

Также Путин пообещал вскоре провести заседание Госсовета по вопросам здравоохранения, где будут рассмотрены все острые вопросы, в том числе и по зарплатам.

В ответ министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55%, причем с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.

Как пишет РБК, министр уверена, что для совершенствования системы зарплат медработников необходимо обновить составы профессиональных квалификационных групп должностей и установить по каждой из них минимальные оклады.

"Мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат, пока это не будет сделано", – сказала министр.

Переход на такую систему оплаты труда, по словам Скворцовой, займет не менее двух лет.