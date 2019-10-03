Эксперты рассказали, как можно сэкономить на отоплении в России

Портал РИА "Новости" провел опрос экспертов, которые рассказали о том, как россияне могут сэкономить на отоплении.
Самый эффективный способ, по мнению опрошенных, – установка индивидуального счетчика тепла. Этот прибор дает реальное понимание затрат и позволяет регулировать температуру отопительных батарей. Даже если счетчик нельзя установить в отдельно взятой квартире, то такая возможность существует в масштабах всего дома.
"Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", – рассказал порталу замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
Кроме того, нужно следить за целостностью отопительных систем. Распахнутые или выбитые окна и текущие трубы значительно повышают траты на отопление. Грамотное утепление здания и регулярная проверка состояния труб позволят тратить на ЖКХ гораздо меньше. Снижение температуры батарей даже на один градус дает экономию по счетам на 7%.
Комментарии
В многоквартирных домах идет переток тепла из квартиры в квартиру. Если у вас отключены батареи и тепло, это за счет соседей.
не везде можно поставить сч тепла и вести его учет, только в новостройках если сразу везде поставят и будут все одновременно передавать то может быть что то и получится
Самый эффективный способ, по мнению опрошенных, – установка индивидуального счетчика тепла.
а как-же ОДН и тепловые потери...
"Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", – рассказал порталу замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
ну-ну, плавали - знаем
Экономия воды населением приводит к убыточности водоканалов из-за снижения выручки от полезного отпуска ресурса. Отсутствие эффективных решений данной проблемы приведет к увеличению износа систем водоснабжения и серьезным социальным последствиям. Об этом заявил президент ГК «Росводоканал» Александр Шенкман, выступая 3 июня 2013 года на открытии форума «Умный город будущего», который проходит в Москве на площадке РИА Новости 3-4 июня.
Отрасль ВКХ имеет свою специфику, о которой не говорится публично, - пояснил Александр Шенкман. – Ежегодно за счет установки индивидуальных приборов учета водоканалы теряют до 7% полезного отпуска воды. С точки зрения экономии ресурсов - это естественный и позитивный процесс. Однако при формировании тарифов этот факт сегодня не учитывается.
)))
а как-же ОДН и тепловые потери...
спасибо что напомнили, их мы Вам насчитаем по самым большим нормативам