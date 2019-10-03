Эксперты рассказали, как можно сэкономить на отоплении в России

Портал РИА "Новости" провел опрос экспертов, которые рассказали о том, как россияне могут сэкономить на отоплении.

Самый эффективный способ, по мнению опрошенных, – установка индивидуального счетчика тепла. Этот прибор дает реальное понимание затрат и позволяет регулировать температуру отопительных батарей. Даже если счетчик нельзя установить в отдельно взятой квартире, то такая возможность существует в масштабах всего дома.

"Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", – рассказал порталу замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

Кроме того, нужно следить за целостностью отопительных систем. Распахнутые или выбитые окна и текущие трубы значительно повышают траты на отопление. Грамотное утепление здания и регулярная проверка состояния труб позволят тратить на ЖКХ гораздо меньше. Снижение температуры батарей даже на один градус дает экономию по счетам на 7%.