Власти Барнаула рассчитали, на сколько вырастет зарплата за три года

Власти Барнаула рассчитывают, что зарплата в Барнауле в ближайшие три года будет расти в худшем случае на 7,5% каждый год, в лучшем – на 10%. То есть на крупных и средних предприятиях точно превысит 40 тыс. рублей. Это следует из опубликованного на сайте мэрии прогноза социально-экономического развития города на 2020. 2022 годы.

В документе прогнозируется, как изменятся основные экономические показатели.

Заработная плата

В первом полугодии 2019 года средняя зарплата работников крупных и средних предприятий Барнаула составила 36,1 тыс. рублей, это на 8,3% больше, чем за такой же период 2018 года. Власти ожидают, что к концу 2019-го годовой прирост составит 10%.

И при самых лучших прогнозах этот уровень должен сохраниться до 2022 года. Но такой вариант возможен "с учетом повышенного уровня инвестиционной и инновационной активности предприятий". Если же эта самая активность останется на текущем уровне, то динамика зарплат составит 7,5-8,3%, посчитали с мэрии.

"Ключевым фактором планомерного повышения доходов населения будет постепенный рост экономики, сохранение достигнутых показателей оплаты труда работников бюджетной сферы, легализация заработной платы и снижение неформальной занятости", – говорится в документе.

Рынок труда

Власти Барнаула считают, что уровень безработицы в городе расти не будет, а вот число сотрудников на предприятиях, по успешному сценарию, даже увеличится на 1,5 тыс. человек (со 155,7 тыс. человек до 157,2 тыс.) или на 700 работников – по скромному.

Товары и услуги

Рост доходов населения, надеются власти, приведет и к увеличению оборота розничной торговли на 1,5-3%. А объем платных услуг должен возрасти на 5-7%.

Ежегодный индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 103,7-104%.

Промышленность

В этой сфере надежды на интенсивный рост связаны с предприятиями, специализирующимися на производстве транспорта и оборудования, резиновых, пластмассовых, текстильных и швейных изделий.

Увеличение объема производства в сопоставимых ценах ожидается в "вилке" от 1,1 до 1,6%.

По итогам первого полугодия 2019 года крупные и средние предприятия отгрузили продукции и выполнили работы на 49,4 млрд рублей, это на 4,7% больше января-июня 2018 года. Основная заслуга в этом принадлежит компаниям, занимающимся водоснабжением, утилизацией отходов (112,8%), энергетикам (107,4%), производителям грузовых вагонов и другого транспорта, мебели, одежды, изделий из кожи, а также металлургам.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по самому удачному сценарию должны вырасти с 33,4 млрд до 40,6 млрд рублей.

За январь-июнь 2019 года крупные и средние предприятия инвестировали 9,8 млрд рублей. По итогам года, рассчитывают власти, объем вложений должен увеличиться до 30,5 млрд рублей, в сопоставимых ценах это будет на 3,5% меньше, чем годом ранее.