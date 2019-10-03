Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
Он подтвердил, что уже есть договоренность с телеканалом об эфире. По его словам, как только актриса сможет выступить и прокомментировать свое состояние здоровья, это будет анонсировано. В данный момент он не может назвать точную дату.
На вопрос о том, в каком состоянии находится сейчас Заворотнюк, Христов отвечать не стал, сказав, что не комментирует эту ситуацию. Он пояснил, что семья Анастасии запретила ему высказываться по этому поводу.
Ранее Христов говорил о том, что интервью с актрисой должно состояться в конце сентября, но она так и не появилась ни в одной передаче.
Комментарии
извините за резкость-а без телевизора эти звёзды могут прожить? только, как говорится, выползла из могилы-сразу в телевизор...угомонитесь уже
Сегодня «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Стаса Христова сообщило, что Анастасия Заворотнюк все-таки даст интервью одному из каналов, однако его дата пока неизвестна.
Однако позднее концертный директор Анастасии Заворотнюк назвал эту информацию устаревшей.
«Я месяц назад давал эту информацию», — пояснил он.
Ну хоть вы-то не перепечатывайте очередные глупости!!!