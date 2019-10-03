Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.

Он подтвердил, что уже есть договоренность с телеканалом об эфире. По его словам, как только актриса сможет выступить и прокомментировать свое состояние здоровья, это будет анонсировано. В данный момент он не может назвать точную дату.

На вопрос о том, в каком состоянии находится сейчас Заворотнюк, Христов отвечать не стал, сказав, что не комментирует эту ситуацию. Он пояснил, что семья Анастасии запретила ему высказываться по этому поводу.

Ранее Христов говорил о том, что интервью с актрисой должно состояться в конце сентября, но она так и не появилась ни в одной передаче.