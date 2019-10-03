Женщина попыталась украсть ребенка прямо из роддома, но ее догнал отец младенца

Полицейские в Кемерове задержали женщину, которая попыталась похитить новорожденного из роддома, сообщает МВД.

Мужчина пришел в роддом, чтобы навестить супругу и своего сына. "В этот момент выяснилось, что ребенок пропал. В поисках младенца он выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла малыша, завернутого в большую куртку", – рассказали в ведомстве.

Отец ребенка догнал похитительницу и забрал сына, после чего вернул его в роддом. Злоумышленница скрылась.

В это же время в полицию поступило сообщение о том, что неизвестная женщина пыталась вынести новорожденного ребенка из роддома. Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что младенца уже вернул его отец.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала из Кемерова. Возбуждено уголовное дело.