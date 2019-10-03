Противостояние барнаульцев и домофонной компании попало на НТВ

В эфир телеканала НТВ попали противостояния жильцов одного из домов Барнаула и домофонной компании, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Ранее о конфликте писала алтайская "Комсомольская правда". В доме №20 по улице Энтузиастов домофоны компании "Дом.ru" скручивает конкурирующая фирма "Домофон-Сервис", рассказало издание.

Началась вся история с того, что совет дома решил сменить обслуживающую компанию и отказался от оборудования "Домофон-Центра" и "Домофон-Сервиса". С августа 2019 года договор был заключен с "Дом.ru". Как сообщила председатель совета дома Любовь Мосина, все было законно: проведена рабочая встреча, получено согласие совета, составлен протокол и подписан договор с новой организацией.

"Дом.ru" установил свое оборудование. После этого начались проблемы с прежним поставщиком услуг. В частности, новые домофоны "Дом.ru" оснащены видеокамерами, которые зафиксировали сотрудников компании-конкурента.