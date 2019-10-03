Второе собрание депутатов Республики Алтай началось со скандала

В Республике Алтай работа второй сессии новоизбранного Госсобрания началась со скандала, когда после начала заседания более десяти депутатов демонстративно покинули зал, пишут "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошел после того, как большинство народных избранников отказались принимать "гарантии тайности голосования". По словам депутата Сергея Кухтуекова, на сессии, которая прошла 1 октября, при выборах спикера и сенатора многие депутаты фотографировали свои бюллетени, после чего показывали снимки неким "кураторам" с экрана смартфона и отправляли их в мессенджеры.

Чтобы исключить повторение подобного, Кухтуеков предложил запретить фотографировать депутатов во время тайного голосования, а также прекратить использовать прозрачную урну. Также было предложено запретить присутствие должностных лиц в зоне для голосования.

В случае если парламент не примет мер для обеспечения тайности голосования, Кухтуеков призвал депутатов не участвовать в сессии.

Большинство парламентариев отказались обсуждать эти предложения, а около десяти демонстративно вышли из зала заседания.