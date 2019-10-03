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Любовь к детям плюс профессионализм: где в Барнауле учат на вожатых

, ИА "Амител"
В Алтайском педуниверситете стартовала осенняя Школа подготовки вожатых "Вести за собой #2019!"

Вожатый – профессия, которой не учат ни в одном вузе, и скорее даже не профессия, а призвание. Однако нельзя просто решить, что ты вожатый, и идти к детям: профессиональных компетенций вожатого никто не отменял, как и необходимости в психолого-педагогической подготовке. Все это приобретается в Школе подготовки вожатых АлтГПУ. Более двухсот представителей студенческих и школьных педагогических отрядов края будут получать здесь профессиональные компетенции вожатого в течение трех месяцев.
Вот уже семь лет Школа подготовки вожатых (ШПВ) готовит специалистов по организации детского отдыха. За это время край получил более 2000 сертифицированных вожатых.
В 2018 году ШПВ АлтГПУ стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получила грантовую поддержку федерального агентства по делам молодежи. В 2019 году проект повторил свой успех и вновь реализуется при поддержке "Росмолодежи".


Выпускники Школы трудятся в 30 районах Алтайского края. 25 выпускников ШПВ работают старшими вожатыми – это свидетельство высокого уровня подготовки, профессионального роста и степени доверия со стороны администрации лагерей.
Проект успешно зарекомендовал себя не только на краевом, но и на федеральном уровне – студенты, прошедшие обучение в Школе, трудятся вожатыми на всероссийских и международных сменах детских центров "Орленок", "Океан" и "Артек". Это лучшие выпускники ШПВ, и таких "отличников" уже 155. Свой профессиональный уровень они подтверждают и на конкурсах вожатского мастерства федерального уровня.
Школа носит четырехступенчатый характер, где каждая ступень подготовки рассчитана на 72 часа теоретических и практических занятий. По итогам обучения в Школе вожатых участники получают сертификат (1, 2, 3 или 4 ступени) государственного образца, который дает право на трудоустройство в детских оздоровительных лагерях.
На первом занятии в этом году ребят приветствовали руководители краевого штаба Николай Корсиков, исполняющий обязанности руководителя регионального штаба Алтайского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", и Елизавета Котельникова, руководитель направления студенческих педагогических отрядов регионального штаба РСО. Со словами напутствия обратилась к вожатым начальник управления воспитательной деятельности и молодежного развития АлтГПУ Юлия Мельникова, а наставник Школы Юлия Алеева представила руководителя команды данного молодежного проекта – аспиранта АлтГПУ Василия Ерохина.


Большинство в команде ШПВ – это молодые, но уже опытные эксперты в области подготовки специалистов по организации детского отдыха: преподаватели, аспиранты вуза, специалисты Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, педагоги оздоровительно-образовательного центра "Каникулы". Высокий теоретический уровень психолого-педагогической подготовки обеспечивают педагоги АлтГПУ – кандидаты и доктора наук.

Познакомившись с регламентом Школы и основными этапами программы, ребята погрузились в практическую деятельность: пять тренингов провели в этот день эксперты вожатского ремесла – преподаватели и сотрудники педагогического университета.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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