Оптическая иллюзия: в Барнауле обнаружена “бегущая сталинка”

На площади Октября достраивается ЖК “Столичный” с 24-этажной высоткой, которая выходит шпилем на пр. Строителей. Если удаляться от здания на высокой скорости, кажется, что дом “выдавливает” из под земли и здание “бежит” за зрителем. Мы катались на трамвае несколько раз, чтобы еще раз и еще увидеть эту оптическую иллюзию.

Оператор amic.ru Вячеслав Дейнега говорит, что это связано с особенностью человеческого зрения: “Человек видит много, но сосредоточится может только на части картинки. Когда взгляд прикован к этому большому зданию, возникает иллюзия, что оно растет. Так мозг обманывает нас. Подобными эффектами пользуются фокусники, заставляя зрителя сосредоточится на какой-то детали своего шоу”.