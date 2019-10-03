Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество провело исследование продукции лапши быстрого приготовления от нескольких известных производителей и выявило токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Экспертизу прошли 17 наиболее популярных наименований. "Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества. Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно безопасности данного продукта", — отметили в Роскачестве.

Лапшу исследовали на наличие в пестицидов. "Были обнаружены следы бифентрина (пестицид) и следовые количества регулятора роста растений", — говорится в сообщении.

Кроме того, в продукции нескольких марок обнаружены следовые количества охратоксина и следовые количества микотоксина зеараленон.

По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу быстрого приготовления из сырья из-за недостаточно тщательного входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки.

Специалисты отметили, что производители используют некачественное растительное масло, а также выявили большое количество соли почти во всех марках лапши. Однако они не нашли в проверяемой продукции сою, искусственные красители и глутамат натрия в больших количествах.