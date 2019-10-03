"Классный лес". Алтай участвует в акции по посадке деревьев рядом со школами

Алтайский край стал участником акции "Единой России" по посадке леса на пришкольной территории. В четверг, 3 октября, "Классный лес" высадили у барнаульской школы № 120.

В экологической акции участвуют ученики, учителя, родители и эксперты-экологи. Вместе с ними голубые ели у 120-й школы сажали координатор единороссовского проекта "Чистая страна" в Алтайском крае Дмитрий Аганов и активисты Российского движения школьников.

"Подобные мероприятия не только способствуют озеленению пришкольных территорий, но также помогают привить учащимся с ранних лет любовь к природе, заботу об окружающей среде, предоставляют ребятам еще одну возможность посадить собственное дерево и ухаживать за ним. Такие акции должны стать традиционными и проводиться на территориях учебных заведений ежегодно", – считает Дмитрий Аганов.

Акция проходит по всей стране, на Алтае посадят более 100 деревьев в разных районах региона.