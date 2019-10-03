Бездомной россиянке, спевшей в метро США, предложат записать диск

Бездомная россиянка, которая исполнила оперную арию в американском метро, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание TMZ.

В конце сентября в Сети появилось видео, на котором женщина, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Ролик собрал миллион просмотров.

Певицей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, эмигрировавшая в США в начале 1990-х годов. Она рассказала, что научилась петь, подражая оперным певцам из телевизионных программ.

По ее словам, из-за проблем со здоровьем и череды финансовых трудностей она оказалась на улице. С тех пор ночует где приходится и живет на социальную выплату от государства в размере 400 долларов в месяц.

Женщину на видео снимал полицейский. После того как он опубликовал видео, Эмили получила первое предложение о работе. Сначала с ней связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса и пригласил спеть на открытии квартала Маленькая Италия, пишет Los Angeles Times. А известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми", собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.

Для помощи женщине полиция вместе с городским советом создала фонд, который собрал уже более 45 тысяч долларов.