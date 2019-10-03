Потерявшегося в тувинской тайге мальчика искали пять дней и нашли живым

В тувинской тайге нашли потерявшегося в конце сентября двенадцатилетнего мальчика, сообщает СК России.

"Мальчик обнаружен в пяти километрах от избушки, из которой самостоятельно ушел в сторону села", – указано в сообщении. По данным ведомства, в ближайшее время его перевезут в населенный пункт для оказания необходимой медицинской помощи.

Как передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Республике Тыва, ребенок находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки готовится к вылету санавиация.

Мальчик пропал 29 сентября, когда собирал с отцом кедровые орехи. По версии следствия, в первой половине дня ребенок пешком направился в сторону села, которое располагалось в 20 километрах. Около 14 часов, обнаружив отсутствие мальчика, местные жители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результата.

В поисках были задействованы свыше 150 человек. Ранее СК в связи с пропажей ребенка возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.