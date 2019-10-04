Барнаульцев ждет новый налог на недвижимость. Когда и сколько будем платить?

Почему налог будут считать по-новому?

До 2020 года налог на имущество граждан начислялся по его инвентаризационной стоимости, которую в Алтайском крае последний раз проводили в 2012 году.

Но по федеральному закону все регионы России до 2020 года должны перейти на расчет этого налога по кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной.

Кадастровую оценку недвижимости в Алтайском крае провели в 2019 году. Сейчас ее результаты проходят окончательное согласование в федеральном Росреестре. Именно они в итоге лягут в основу начисления налогов.

Последние квитанции со "старым" расчетом владельцы недвижимости получат в 2020 году – за 2019 год. Соответственно, первый раз по-новому собственники будут платить в 2021 году – за 2020 год.