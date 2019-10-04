Барнаульцев ждет новый налог на недвижимость. Когда и сколько будем платить?

Стало известно, какие ставки налога на недвижимость физлиц планируют установить депутаты Барнаульской гордумы с 2020 года, когда этот налог начнут начислять по-новому – исходя из кадастровой стоимости объекта: квартиры, дома, гаража, дачи и т. д.
Этот вопрос депутаты рассмотрят 9 октября на очередной сессии гордумы. Проект решения опубликован на сайте администрации города.
До 2020 года налог на имущество граждан начислялся по его инвентаризационной стоимости, которую в Алтайском крае последний раз проводили в 2012 году.
Но по федеральному закону все регионы России до 2020 года должны перейти на расчет этого налога по кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной.
Кадастровую оценку недвижимости в Алтайском крае провели в 2019 году. Сейчас ее результаты проходят окончательное согласование в федеральном Росреестре. Именно они в итоге лягут в основу начисления налогов.
Последние квитанции со "старым" расчетом владельцы недвижимости получат в 2020 году – за 2019 год. Соответственно, первый раз по-новому собственники будут платить в 2021 году – за 2020 год.
0,3% – для жилых домов, их частей, квартир, частей квартир, комнат, для домов незавершенного строительства, для гаражей и машино-мест, а также для комплексов недвижимости, в состав которых входит хотя бы один жилой дом.
Эта же ставка будет применяться к хозпостройкам до 50 кв. метров, расположенным на приусадебных и дачных участках.
2% – для административно-деловых и торговых центров, помещений в них, а также для помещений, в которых по документам могут размещаться объекты торговли, общепита, бытового обслуживания и т. д. Эта же ставка будет применяться к недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.
0,5% – для прочих объектов.
По закону, каждый собственник жилья будет иметь право на налоговый вычет: для квартиры – на 20 кв. метров, для дома – на 50 кв. метров, для комнаты – на 10 кв. метров.
Если у человека в собственности несколько объектов, то вычет будет предоставляться только на один из них.
Барнаульские депутаты предлагают освободить от уплаты налога:
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет включительно;
– членов многодетных семей, признанных малоимущими.
По федеральному закону, дополнительную льготу получат многодетные семьи: им дополнительно дадут вычет на 5 кв. метров квартиры или 7 кв. метров жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Например, если семья с тремя детьми имеет квартиру, то вычет будет предоставляться и на 20 кв. метров (общая норма для всех), и на 15 кв. метров на трех детей.
Также сохранятся льготы для пенсионеров – они, как и сейчас, не будут платить налог на один объект недвижимости.
Новая система начисления налога на имущество будет вводиться постепенно. В первый год владельцы недвижимости к оплате предъявят только 20% от общей суммы налога, во второй – 40%, в третий – 60%. И только на четвертый год собственники должны будут заплатить полную сумму налога – в Алтайском крае это случится в 2024 году (за 2023 год).
Но в четвертый год начнет действовать другое ограничение: налог на имущество физлиц не должен расти больше чем на 10% в год. Такую норму приняли на федеральном уровне в 2018-м.
Это могут сделать те владельцы недвижимости, которые позаботились узнать кадастровую стоимость своих объектов в период, когда "Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки" публиковал предварительные итоги (в июле-августе 2019 года).
Пример расчета. Предположим, что кадастровая стоимость квартиры площадью 60 кв. метров составляет 2,5 млн рублей. Значит стоимость 1 кв. метра – 41,6 тыс. рублей. Налог будет начислен на 40 "квадратов", так как вычет для квартиры составляет 20 кв. метров.
Итого: 41,6 тыс. рублей х 40 кв. метров х 0,3% (ставка) = 5 тыс. рублей.
В первый год оплаты – в 2021 году – нужно будет заплатить только 20%. В нашем примере – 1 тысячу рублей.
Исходя из случаев, известных amic.ru, спрогнозировать точно, взлетят ли суммы налога или останутся на сегодняшнем уровне, нельзя. В паре примеров суммы сопоставимы с текущими платежами, а в одном – размер налога вырастет втрое.
Как пояснили в "Алтайском центре недвижимости и государственной кадастровой оценки", после того как Росреестр согласует итоги кадастровой оценки с учетом замечаний и правок, внесенных после предварительного ознакомления, результаты можно будет ориентировочно с 1 декабря посмотреть:
– на сайте центра;
– на сайте Росреестра.
Самым верным способом будет поиск по кадастровому номеру – он указан в свидетельстве о регистрации объекта недвижимости.
Комментарии
По федеральному закону, дополнительную льготу получат многодетные семьи: им дополнительно дадут вычет на 5 кв. метров квартиры или 7 кв. метров жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Например, если семья с тремя детьми имеет квартиру, то вычет будет предоставляться и на 20 кв. метров (общая норма для всех), и на 15 кв. метров на трех детей.
Также сохранятся льготы для пенсионеров – они, как и сейчас, не будут платить налог на один объект недвижимости.
ДАВАЙТЕ РОЖАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ ПОБОЛЬШЕ РАБОВ!
СЛОВ НЕТ ОДНИ РУГАТЕЛЬСТВА!!!!1
ПОЧЕМУ НЕ ОСВОБОДТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТ НАЛОГА МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ????
ОДЕТЬ ОБУТЬ ВЫУЧИТЬ!???? КОНСКИЕ ЦЕНЫ НА ВСЁ!!!
ХОЗ ПОСТРОЙКИ НА ДАЧЕ ДО 50 кв. метров вообще маразм!!!!
Всё больше и больше налогов нашим государям надо...
хахаха, кто бы сомневался!! В Алтайском крае ВСЕГДА все налоги по максимуму! По Налоговому кодексу РФ ставка налога составляет 0,1%, а субъекты и муниципалитеты имею право как вообще его отменить, так и увеличить, но не более чем в 3 раза. Что и сделали местные власти!
И про то что льгота будет применяться только по 1 объекту - вранье! Хоть выясняйте прежде чем писать. Существуют даже разъяснения ФНС о том что льгота применяется к каждому объекту недвижимости!