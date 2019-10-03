Новосибирский банкир купил офис обанкротившегося "Стройгаза" в Барнауле

Экс-управляющий новосибирского филиала банка "Открытие" Сергей Сутормин выкупил бывший офис строительной компании "Стройгаз" в Барнауле, сообщает "Коммерсантъ".

За 31/100 долю собственности на здание, расположенное по адресу проспект Комсомольский, 118, на аукционе предприниматель отдал 51,1 млн рублей. Информацию об этом опубликовал организатор торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Сутормин получил офисные помещения общей площадью 8,67 тысячи квадратных метров, а также право аренды на земельный участок под ним площадью 4,69 тысячи квадратных метров. В этом здании, помимо выкупленного офиса, находятся: управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, региональное Минэкономразвития, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, краевая Счетная палата и Алтайский центр кластерного развития.

Сергей Сутормин более 20 лет отработал в банковской сфере, а сейчас является гендиректором и совладельцем новосибирской строительной компании "Лидер и Ко".

Напомним, что строительная компания "Стройгаз" была признана банкротом в июне прошлого года. Требования к ней превышают 1 млрд рублей.