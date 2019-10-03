Новое видео задержания звезды сериала "Счастливы вместе" появилось в интернете

Новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками опубликовал канал РЕН-ТВ.

На видео записано, как сотрудник полиции при понятых зачитывает женщине ее права.

Напомним, Наталью Бочкареву задержали в Москве 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили ее из-за странного поведения на дороге. Актриса рассказала полицейским, что везет с собой наркотическое вещество. Позднее Бочкарева записала видеообращение с опровержением этой ситуации и пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространяет информацию о ее аресте. Задержание звезды подтвердилось после публикации видеозаписи, на которой Наталья рассказывала полицейским, что провозит наркотики в белье.