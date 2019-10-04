Питко и не вредно: Барнаульский пивоваренный завод начал выпускать энергетики

Барнаульский пивоваренный завод представил свою новинку на краевом форуме "АлтайПродМаркет". Даже не одну новинку, а четыре – линейку безалкогольных энергетиков BUZZ. Энергетические напитки становятся все более популярными среди молодежи, и алтайский производитель решил не отставать от федеральных и мировых брендов. Первые результаты продаж показали, что Барнаульский пивоваренный завод принял верное решение.

Секрет питкости

Чтобы напиток пришелся по душе большему количеству людей, специалисты завода особое внимание уделили питкости BUZZ. Что такое питкость? Все просто: большинство энергетиков обладают ярким и даже "ядерным" вкусом, который отпугивает многих. В БПЗ решили пойти по другому пути и сделали напитки более мягкими, чтобы больше людей могли ими насладиться.

Действительно, энергетические напитки сейчас набирают популярность, и на рынке появляются новые марки. Молодежь делает выбор в пользу энергетика, чтобы дольше оставаться бодрым и сделать больше дел. Например, подготовиться к экзамену. Кофеин, таурин и экстракт гуараны, которые содержатся в BUZZ, позволят взбодриться и восполнить энергию.

Одна из особенностей новой линейки энергетиков от БПЗ – разнообразие вкусов. На полках магазинов можно найти четыре вида BUZZ – оригинальный, тропический, со вкусом лесных ягод и "ледяной кофе". Кстати, на "АлтайПродМаркете" БПЗ представил свою экспозицию, где можно было попробовать все четыре вкуса и выбрать самый лучший. По словам промоутеров, которые работали на стенде, большинство людей удивил напиток с кофейным вкусом. Ну а если взглянуть на результаты голосования, становится очевидно – каждый вкус находит своего потребителя.

Специалисты завода утверждают, что подбор вкусовой линейки – долгий и трудоемкий процесс. Сначала этим занимались маркетологи, которые внимательно изучали потребности рынка. Затем вкусы разрабатывались совместно с технологическим отделом завода. А на финальном этапе привлекли целевую аудиторию. Молодежь дегустировала вкусы и "отметала" самые неудачные. В процессе всей этой совместной работы и были выведены четыре вкуса BUZZ.

Вредная химия? А вот и нет

Напитки начали производить 16 сентября, а уже 20 сентября запустили в продажу. Первые результаты превзошли все ожидания, отметил генеральный директор БПЗ Алексей Рыбников.

"Когда мы вводим новинки, то на начальном этапе планируем скромные объемы продаж. Но в случае с BUZZ продажи оказались в разы больше плановых показателей. Это нас очень сильно радует, и мы делаем большие ставки на эти напитки. Конечно, в первую очередь энергетики ориентированы на молодежную аудиторию", – рассказал Рыбников.

Такой удачный старт продаж можно объяснить доступной ценой – BUZZ значительно дешевле федеральных и мировых брендов. По словам Рыбникова, снижения стоимости удалось добиться благодаря отказу от прямой рекламы, ведь "доступная цена – это уже хорошая реклама".

Гендиректор БПЗ также прокомментировал распространенное мнение о том, что энергетические напитки вредны, а в составе там сплошная химия. Он подчеркнул, что для производства BUZZ используется артезианская вода с территории завода, а также только натуральные концентраты. Поэтому ни о какой химии здесь говорить не приходится.

Кстати, энергетики продаются в алюминиевых банках. Это делает производство более экологичным, ведь алюминий перерабатывается на 100%. К тому же такая упаковка занимает меньше места, чем бутылка, и лучше сохраняет качество напитка.