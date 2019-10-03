Московские школьники окунули сверстника головой в унитаз и сняли это на видео

В московской школе № 1536 дети окунули сверстника головой в унитаз. Издевательства они сняли на видео, сообщает Lenta.ru.

На записи видно, что несколько человек держат мальчика, опускают его голову в унитаз и говорят: "Нюхай!" После этого они выталкивают ребенка из кабинки туалета. Он пытался ответить обидчикам и догнать одного из них, но его оттолкнули.

Сообщается, что мальчик занимался в ансамбле и давал множество концертов. Руководитель ансамбля предполагает, что это и могло стать причиной травли. Она добавила, что неприязненные отношения у ребенка сложились не только с ребятами в школе. С самого начала его невзлюбила и классная руководительница.

В департаменте образования Москвы проводят проверку по данному факту. Обстоятельства инцидента выясняются.