Московские школьники окунули сверстника головой в унитаз и сняли это на видео

В московской школе № 1536 дети окунули сверстника головой в унитаз. Издевательства они сняли на видео, сообщает Lenta.ru.
На записи видно, что несколько человек держат мальчика, опускают его голову в унитаз и говорят: "Нюхай!" После этого они выталкивают ребенка из кабинки туалета. Он пытался ответить обидчикам и догнать одного из них, но его оттолкнули.
Сообщается, что мальчик занимался в ансамбле и давал множество концертов. Руководитель ансамбля предполагает, что это и могло стать причиной травли. Она добавила, что неприязненные отношения у ребенка сложились не только с ребятами в школе. С самого начала его невзлюбила и классная руководительница.
В департаменте образования Москвы проводят проверку по данному факту. Обстоятельства инцидента выясняются.
Комментарии
обострение какое-то осеннее что ли? или спецом такую инфу каждый день постят?
неприязненные отношения у воспитанника сложились не только с ребятами в школе. С самого начала его не полюбила и классная руководительница.
Мальчик еще тот, видимо, но это не повод его так ...
Школа, учился в 80-е годы, бывало и такое и еще похлеще, не буду уж рассказывать, тут все слишком нежные. Дети - жестокие создания сами по себе. Это только дома они ангелочки. А хиляков всегда гнобили и будут продолжать гнобить.
А на других новостных сайтах четко указана национальность обидчиков....а пацан нормальный был.Футболист,учился хорошо, пел и ездил с концертами к детям- инвалидом.Так что....
3.10.2019 16:45
- гость -
а потом хиляк например возмёт у папы винтарь и пойдёт мачить обидчиков, а все будут удивляться - какже такто