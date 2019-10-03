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Банкиры, налоговая, страховщики: бийчанка перевела разным мошенникам почти 200 тысяч

, ИА "Амител"
Женщина хотела получить компенсацию за мазь, но получила большой финансовый ущерб
Фото: Yandex

Фото: Yandex

54-летняя жительница Бийска рассказала правоохранителям о том, что перевела большую сумму мошенникам. 

В январе 2018 года женщина заказала в интернете мазь и спустя какое-то время ей позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что мазь оказалась контрафактной и женщине положена компенсация в размере 480 тысяч рублей. Звонящий пояснил, что деньги нужно забирать в Москве, но поскольку у потерпевшей не было возможности приехать в столицу, молодой человек предложил ей провести операцию заочно. 

Для зачисления выплаты бийчанка должна была перевести на счет 15 тысяч рублей, но у нее не было денег. Мужчина перезвонил ей через месяц и тогда женщина перевела ему 9600 рублей. После этого она в течении месяца продолжала пополнять чужие счета. Звонившие представлялись ей сотрудниками банка, работниками счетной палаты или представителями налоговой службы. 

После того, как женщина оплатила все счета, ей сообщили, что сумма компенсации возросла и ей нужно снова доплатить. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Она успела пополнить счета мошенников на 183 тысячи рублей. 

В МВД сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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