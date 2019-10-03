Владимир Путин уволил главу ФСИН

Владимир Путин своим указом освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, сообщает "РБК".

"Освободить от занимаемой должности:... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в документе.

По информации ТАСС, Корниенко был освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста службы. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

О том, что указ подготовлен 1 октября сообщали СМИ. Уточнялось, что он будет опубликован в ближайшее время. Но на следующий день после публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такого указа об отстранении директора ФСИН не было.

Указ, опубликованный на портале правовой информации, датирован 30 сентября.