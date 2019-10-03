Владимир Путин уволил главу ФСИН

Владимир Путин своим указом освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, сообщает "РБК".
"Освободить от занимаемой должности:... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в документе.
По информации ТАСС, Корниенко был освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста службы. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.
О том, что указ подготовлен 1 октября сообщали СМИ. Уточнялось, что он будет опубликован в ближайшее время. Но на следующий день после публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такого указа об отстранении директора ФСИН не было.
Указ, опубликованный на портале правовой информации, датирован 30 сентября.
Комментарии
Он бы сам тоже следом заявленьеце то подал на себя, мол я устал, я ухожу.
Указа не было , но он был, "гибридный указ"