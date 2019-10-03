15-летний школьник убил сверстницу за то, что она оскорбила его отца

15-летний подросток был задержан в Балашихе по подозрению в убийстве своей сверстницы. Свою вину он признал сразу, сообщает ТАСС.

Мальчик рассказал, что они гуляли вдвоем и в какой-то момент девочка обозвала его отца "наркоманом". Школьник толкнул потерпевшую, от чего она упала, ударилась головой и потеряла сознание, но вместо того, чтобы вызвать врачей, он ударил ее по голове, уточняет "КП".

Друг мальчика рассказал, что подозреваемый жил в неполной семье с мамой, а у его отца и правда были проблемы с наркотиками. Сам подросток был порядочным и не имел вредных привычек.

Следствие назначило ряд экспертиз и будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Подростку грозит реальный срок.