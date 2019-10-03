Гибель мужчины при взрыве газового баллона в Заринске проверяют в СК

В Заринске один человек погиб и один доставлен в больницу с ожогами после взрыва газового баллона.

Как сообщалось ранее, хлопок произошел в гараже, приспособленном под жилое помещение. В результате взрыва крыша помещения, площадью около 25 квадратных метров, обрушилась. Спасателям пришлось доставать людей из-под завалов. Кроме того, после взрыва в помещении произошел пожар.

Уточняется, что инцидент произошел в постройке, расположенной на переулке Пионерском.

Следком по Алтайскому краю сообщил, что в данный момент на месте происшествия работает оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следователи проводят проверку по факту гибели и травмирования людей.