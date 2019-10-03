Четвертый сезон российского мультфильма "Маша и Медведь" покажут на Netflix

Платформа Netflix купила права на показ четвертого сезона мультсериала "Маша и Медведь", сообщает ТАСС.

Сезон под названием "Песни Машеньки" будет посвящен путешествиям героев по миру, где они будут показывать разные достопримечательности.

"Мы запустили мультсериал "Маша и Медведь" на Netflix еще в 2015 году в Северной Америке, став одними из первых, кто запустил российский анимационный контент на одной из лидирующих медиаплатформ в мире. За последние четыре года мы наладили долгосрочное сотрудничество с Netflix, и дистрибьюция нашего мультсериала на платформе успешно расширилась более чем на 100 стран. Мы уверены, что четвертый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру", — цитирует пресс-служба генерального директора Animaccord Владимира Горбулю.

В каждой серии Маша будет исполнять песенку на мотив национальной мелодии.

"Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных брендов в Европе и Латинской Америке.