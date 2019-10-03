Сына вице-президента МТС жестко задержали после погони в Москве

Сына вице-президента МТС Аслана Ибрагимова задержали утром в Москве, сообщают "Известия".

25-летний мужчина пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле BMW.

Сначала молодой человек не отреагировал на законное требование полицейских совершить остановку, а затем попытался уехать от них. Машину он остановил в одном из дворов.

Когда полицейские подошли к автомобилю и попросили мужчину выйти – он отказался. Чтобы достать его, полицейским пришлось выбивать стекло. После того как задержанного повалили на землю, он начал говорить сотрудникам, что ему стыдно перед ними. В салоне находился друг молодого человека – Никита Калгашкин.

В ходе осмотра в автомобиле был обнаружен пистолет. Предполагается, что молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения.