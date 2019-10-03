Заринского врача подозревают в получении взятки за помощь в установлении инвалидности

Следственный отдел Заринска возбудил уголовное дело против местного врача-эксперта, сообщает региональный СК.

Врача подозревают в получении взятки за совершение незаконных действий.

Следствие предполагает, что в сентябре 2019 года врач-эксперт получила от жителя Кытмановского района взятку в размере 15 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять решение о присвоении мужчине второй группы инвалидности по общему заболеванию бессрочно.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в СК.