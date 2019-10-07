Предпринимателям, которые не работают по ИП, рекомендуют закрываться

На территории Алтайского края числится около 16 тыс. индивидуальных предпринимателей, не ведущих деятельность. Более 10 тыс. из них не представляют отчетность и не уплачивают налоги.
"В соответствии с законодательством, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, независимо от применяемой системы налогообложения в обязательном порядке уплачивают страховые взносы за себя на пенсионное и медицинское страхование в фиксированных размерах. В 2019 году размер фиксированных страховых взносов составляет 36 238 рублей, в 2020 – составит 40 874 рубля. Указанные суммы обязательны к уплате независимо от факта осуществления деятельности и получения дохода", – комментирует начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.
Во избежание образования задолженности налоговики рекомендуют индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим деятельность и не получающим доходов, зарегистрировать прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Удобно это сделать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru: Главная страница / Индивидуальные предприниматели / Меня интересует / Прекращение деятельности ИП. Государственная пошлина при подаче документов в электронном виде с ЭЦП не взимается.
В случае прекращения деятельности ИП уплата страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговых органах пропорционально отработанным месяцам. За неполный месяц осуществления деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату госрегистрации прекращения деятельности в качестве ИП.
Налоговые органы напоминают, что наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).
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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".