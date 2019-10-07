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Предпринимателям, которые не работают по ИП, рекомендуют закрываться

, ИА "Амител"
Удобно и без госпошлины это можно сделать на сайте ФНС России
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

На территории Алтайского края  числится около 16 тыс. индивидуальных предпринимателей, не ведущих деятельность. Более 10 тыс. из них не представляют отчетность и не уплачивают налоги.

"В соответствии с законодательством, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, независимо от применяемой системы налогообложения в обязательном порядке уплачивают страховые взносы за себя на пенсионное и медицинское страхование в фиксированных размерах. В 2019 году размер фиксированных страховых взносов составляет 36 238 рублей, в 2020 – составит 40 874 рубля. Указанные суммы обязательны к уплате независимо от факта осуществления деятельности и получения дохода", – комментирует начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.

Во избежание образования задолженности налоговики рекомендуют индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим деятельность и не получающим доходов, зарегистрировать прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Удобно это сделать на официальном сайте  ФНС России www.nalog.ru: Главная страница / Индивидуальные предприниматели / Меня интересует / Прекращение деятельности ИП. Государственная пошлина при подаче документов в электронном виде с ЭЦП не взимается.

В случае прекращения деятельности ИП уплата страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговых органах пропорционально отработанным месяцам. За неполный месяц осуществления деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату госрегистрации прекращения деятельности в качестве ИП.

Налоговые органы напоминают, что наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе приостановить операции на счетах  должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).

вашифинансы.рф                                                                          финграмота22.рф

Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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