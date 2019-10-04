ТРЦ Galaxy нашел крупного арендатора

Вместо съехавшего магазина детских товаров "Бубль Гум" в ТРЦ Galaxy будет работать "Детский мир". Магазин уже готовится к открытию. Таким образом молл продолжает ротацию арендаторов.

"Бубль Гум" занимал просторное помещение площадью 1,7 тыс. кв.м на втором этаже ТРЦ напротив главного входа. Он проработал полтора года (с марта 2018) и покинул Galaxy в сентябре 2019. Таким образом, молл лишился арендатора, представляющего одежду, обувь, игрушки и другие товары для детей в одном месте.

Однако уже в начале октября стало известно, что нишу займет "Детский мир". Учитывая, что переговоры об аренде с крупными федеральными сетями занимают несколько месяцев, можно предположить, что ротация спланированная.

Решение укладывается в концепцию развития сети "Детский мир". Его топ-менеджер заявлял, что в 2019 году группа компаний намерена открыть в России не 70 магазинов, как планировалось, а 90, писал "Финмаркет".

Сейчас в Барнауле работают пять магазинов "Детский мир". Самый первый открылся в "Европе" одновременно с запуском торгово-развлекательного центра в 2007 году.

Что еще происходит в ТРЦ?

Отметим, что в этом году Galaxy приобрел несколько крупных арендаторов. Например, впервые в Барнауле представлен магазин для рукоделия "Леонардо", очередную точку открыла сеть Acoola и новый формат представила сеть "Грильница".

Сообщалось о том, что площади молла в октябре может освободить гипермаркет "Ашан". В отделе аренды Galaxy пояснили: "Если магазин не создает нужный поток клиентов, он подлежит замене вне зависимости от масштаба и значимости бренда. Наша цель – представить посетителям наиболее востребованные магазины и компании. Ротацию арендаторов вели и ведем на постоянной основе".

По состоянию на начало октября продуктовый арендатор продолжает работать.