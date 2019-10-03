Алтайский рецидивист ограбил своего родственника, который его приютил

Неоднократно судимый житель Барнаула обокрал своего дядю, которому стало плохо, сообщает прокуратура Алтайского края.

Мужчина был в гостях у своего родственника и распивал с ним спиртные напитки. Дядя пожаловался, что ему стало плохо, и племянник отвез его в больницу, где взял на временное хранение его телефон. Зная, что на счету родственника есть деньги, он решил их похитить.

Сначала преступник перевел себе 500 рублей на телефон, а затем в торговом центре обратился к незнакомому человеку за помощью. Он рассказал, что забыл свою карту и попросил молодого человека снять деньги, которые преступник ему переведет. Таким образом он перевел со счета дяди на счет незнакомца 5500 рублей, а последний снял их и передал мужчине.

За совершенное преступление суд назначил ему наказание в виде трех лет девяти месяцев колонии общего режима.