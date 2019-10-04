В Алтайском крае потеплеет до +20°C

В Алтайский край к концу недели снова придет теплая для осени погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

Метеорологи ожидают, что 4 октября столбик термометра днем достигнет отметки +12…+17 градусов (в Барнауле – +13…+15 градусов), а в последующие дни продолжит ползти вверх.

Так, в субботу температура днем достигнет +14…+19°C, а в воскресенье +15…+20°C. Осадков не ожидается.

Ночи также станут теплее. Так, в ночь на 5 октября термометр будет показывать от -1°C до +4°C (в предгорьях – до -6°C), а 6 октября – от +1°C до +6°C (в предгорных районах заморозки до -4°C).