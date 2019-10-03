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Американский подросток погиб, защищая свою младшую сестру от грабителя

, ИА "Амител"
Семья мальчика разместила в газете некролог, где написала, что он был любящим братом
Фото: Yandex

Фото: Yandex

15-летний Хайлер Эдман защищал свою пятилетнюю сестру от ворвавшегося в дом грабителя и погиб, сообщает lenta.ru

Инцидент произошел 26 сентября в городе Порт Шарлотт, штат Флорида. Неизвестный ворвался в дом около 4:30 утра и подросток вступил с ним в схватку. Защитить сестру ему удалось, но сам мальчик погиб. 

Тело подростка обнаружили полицейские во время патрулирования. Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 27-летний рецидивист. Ранее он был арестован 20 раз и замечен в употреблении наркотиков. 

Семья Хайлера разместила некролог, в котором рассказала, что мальчик был любящим, добрым и заботливым братом.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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