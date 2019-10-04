Жительницу Новосибирска убила ветка, спиленная коммунальщиками. Виноваты наушники

2 октября в Новосибирске женщина погибла после падения на нее ветки тополя, сообщают "Новосибирские новости".

"При обрезке тополя возле дома № 30 на улице Планировочной ветка упала на голову мимо идущей прохожей. Она скончалась на месте", – говорится в сообщении диспетчерской службы.

В зоне работ было установлено ограждение. Почему 28-летняя женщина его не увидела, неизвестно.

Очевидцы сообщают, что рабочие пытались предостеречь ее. Они кричали ей и предупреждали об опасности. Погибшая не услышала предупреждений, потому что шла в наушниках.

В отношении индивидуального предпринимателя, который проводил работы, заведено уголовное дело. Подробности происшествия уточняются.