Путин рассказал, как при помощи любви и уважения решать конфликты в мире

Самые сложные конфликтные узлы в мире можно распутать, опираясь на принципы взаимного сотрудничества, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

"Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы", – сказал Путин на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба в четверг, 3 октября.

К примеру, по словам президента, таким способом можно решить палестино-израильский и афганский конфликты, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Также, как отметил Путин, моделью разрешения региональных конфликтов может стать в том числе и опыт России в Сирии.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь – крайне вынужденное исключение", – отметил президент.

Путин напомнил, что в случае с Сирией пришлось столкнуться с попыткой создания террористического квазигосударства с увеличивающейся армией боевиков.

"Порой кажется, что многие и новые, и хронические старые проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. Но, повторюсь, сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий", – сказал Путин.

"Убежден, именно на основе таких подходов можно решать и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", – добавил президент России.

По мнению Путина, такой дипломатический расклад, который присутствовал в Сирии, еще несколько лет назад было сложно представить.